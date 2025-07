Wimbledon Sinner e Cobolli agli ottavi

Due talenti italiani hanno conquistato gli ottavi di Wimbledon: Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Mentre Sinner ha dimostrato tutta la sua classe battendo agevolmente Pedro Martinez, Cobolli ha superato un avversario di tutto rispetto, il ceco Jakub Mensik. Entrambi si preparano ora a sfide emozionanti nel torneo più prestigioso del tennis mondiale, portando l'Italia sempre più in alto nel panorama internazionale. La passione e il talento tricolore continuano a sorprendere e ispirare.

16.39 Due italiani agli ottavi di finale a Wimbledon: Jannik Sinner e Flavio Cobolli. Il n.1 del mondo ha superato agevolmente lo spagnolo Pedro Martinez, n.52 Atp, con il punteggio di 6-1 6-3 6-1, in un'ora e 55 minuti. Il prossimo avversario di Sinner uscirà dalla sfida tra il bulgaro Dimitrov, testa di serie n.17, e l'austriaco Ofner. Il 23enne romano Cobolli, n.22 del tabellone londinese, si è sbarazzato del ceco Jakub Mensik, testa di serie n.15. Punteggio 6-2 6-4 6-2, in un'ora e 50'. Prossimo avversario Cilic o Munar. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

