Lucca Juve sorpasso al Napoli di Conte | un’altra rivale balza in pole per l’attaccante dell’Udinese! Cosa succede

L'attesa nel calcio italiano si infiamma: mentre la Juve sorpassa il Napoli di Conte, un'altra rivale si fa avanti per il futuro centravanti dell’Udinese. Con il possibile addio di Retegui all’Atalanta, Lorenzo Lucca emerge come il nome caldo per rinforzare l’attacco, attirando l’interesse di club importanti e accendendo nuovi duelli di mercato. Scopriamo quale sarà il destino di questo promettente attaccante e le implicazioni per la Serie A.

Lucca Juve, sorpasso al Napoli? Un'altra rivale balza in pole per il centravanti: novità sul futuro dell'attaccante dell'Udinese e della Nazionale. Con il possibile addio di Mateo Retegui, l' Atalanta avrebbe individuato Lorenzo Lucca come il principale sostituto per l'attacco. L'attaccante classe 2000, che gioca per l' Udinese ed è stato protagonista in passato con Pisa e Ajax, è da tempo nel radar del Napoli. Tuttavia, nonostante l'interesse, i partenopei sembrano aver fatto un passo indietro di fronte alla richiesta di 40 milioni di euro da parte della famiglia Pozzo, che detiene il cartellino del giocatore.

Lucca Juve, scout bianconeri in missione al BluEnergy Stadium: l’attaccante dell’Udinese scala posizioni - Gli scout della Juventus sono attualmente al BluEnergy Stadium per osservare da vicino l'attaccante dell'Udinese, Lucca.

L'attaccante si impegna col club bianconero per cinque anni a 6 milioni fissi a stagione più 2 di bonus Vai su Facebook

Mentre il Napoli temporeggia e non chiude per Lorenzo Lucca, dopo aver già trovato l'accordo con il giocatore, il Milan torna sull'attaccante bianconero.

