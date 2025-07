Trento il consigliere del Pd | Il turismo porta povertà

In un contesto già acceso di discussioni, le parole del consigliere del PD di Trento, Alessandro Dal Ri, hanno sollevato un vespaio di polemiche: "Il turismo? Non porta valore aggiunto, ma solo povertà". Una dichiarazione che ha acceso il dibattito sull’efficacia e i rischi delle politiche turistiche e sulla linea politica del partito, sempre più sotto i riflettori per le sue posizioni controverse. Ma qual è la vera portata di queste affermazioni?

"Il turismo? Non porta valore aggiunto, ma solo povertà". La sparata arriva direttamente dal Partito democratico. A pronunciarla Alessandro Dal Ri, consigliere dem del comune di Trento. A far emergere l'accaduto ci ha pensato Alessia Ambrosi per cui "il Pd ormai è un partito ostile all'Occidente e allo sviluppo, vicino ad Hamas e all'Iran, all'ideologia woke che negli Stati Uniti abbatte le statue di Cristoforo Colombo. Una linea settaria e gruppettara a livello nazionale che in Trentino trova nel segretario Dal Rì un degno rappresentante locale". Ecco i fatti: "Questo partito - ha proseguito la deputata di Fratelli d'Italia -, scollegato dalla realtà, dai lavoratori, dalle imprese, dal mondo produttivo e dei servizi, adesso sostiene che il turismo non porti valore aggiunto ma solo povertà. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Trento, il consigliere del Pd: "Il turismo porta povertà"

