Il piano di ricollocamento dei palestinesi fuori da Gaza il lavoro della società Usa e il progetto segreto Aurora

Un piano sorprendente e segreto sta emergendo: la Boston Consulting Group avrebbe collaborato con il governo USA a un progetto chiamato «Aurora», volto al ricollocamento dei palestinesi fuori da Gaza. Con l’ombra di operazioni misteriose e decisioni cruciali, il futuro di migliaia di persone potrebbe essere segnato da strategie invisibili. Ma cosa si cela dietro questo progetto e quali implicazioni avrà sul fronte geopolitico?

La Boston Consulting Group, una delle società di consulenza più grandi al mondo, ha lavorato segretamente a un progetto che prevede il «ricollocamento» dei cittadini palestinesi fuori dalla Striscia di Gaza. Lo rivela un’inchiesta del Financial Times. Secondo il quotidiano britannico, circa una decina di dipendenti di Bcg avrebbe lavorato a un progetto dal nome in codice «Aurora», tra ottobre 2024 e maggio 2025. I «pacchetti di trasferimento» per cacciare i palestinesi da Gaza. Tra i modelli finanziari messi a punto dalla società di consulenza ce n’era uno che riguardava la ricostruzione postbellica di Gaza, che includeva anche una serie di stime su quanto sarebbe costato costringere centinaia di migliaia di palestinesi a lasciare la Striscia. 🔗 Leggi su Open.online

