Risarcimento per il Leoncavallo occupato la mamma anti-fascista piange miseria | Vivo di pensione come pago…

In un mondo in cui i diritti sociali si scontrano con sfide economiche e normative, le storie di chi lotta per preservare luoghi simbolo come il Leoncavallo assumono un significato profondo. Marina Boer, presidente delle Mamme Antifasciste di Milano, si trova al centro di una controversia che mette in discussione passato, presente e futuro degli spazi autogestiti. Scopriamo insieme le tensioni che animano questa intricata vicenda.

Marina?Boer, l’attuale presidente dell’ Associazione delle Mamme Antifasciste del Leoncavallo, il centro sociale autogestito di Milano fondato nel 1975, non ha i soldi per risarcire lo Stato per i tanti anni di occupazione dello stabile da parte dei centri sociali a lei collegati, di cui il Viminale le ha chiesto conto dopo essere stato a sua volta condannato dalla Corte dei Conti a pagare la proprietĂ dell’immobile (societĂ L’Orologio srl, famiglia Cabassi) per il mancato sgombero, nonostante l’occupazione abusiva che dura dal 1994. Il 26?marzo?2025 la Prefettura ha versato circa €3,175?milioni ai Cabassi per coprire risarcimento, interessi legali e spese e ora li chiede al l’ Associazione Mamme Antifasciste, rappresentata formalmente da Marina Boer, la responsabile dell’occupazione ancora in corso. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Risarcimento per il Leoncavallo occupato, la mamma anti-fascista piange miseria: “Vivo di pensione, come pago…”

