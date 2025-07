Allerta meteo domani in nove regioni per forti temporali grandinate e raffiche di vento | ecco dove e quando

allerta meteo domani in nove regioni per forti temporali, grandinate e raffiche di vento. Il caldo infuocato che ha caratterizzato le ultime settimane sta per dare spazio a condizioni più dinamiche e imprevedibili. Un fronte freddo si avvicina, portando con sé un’imponente ondata di maltempo, pronta a scuotere il nostro Paese. Ecco dove e quando aspettarsi i fenomeni più intensi, per prepararsi al meglio e tutelarsi.

Il caldo che in questi giorni ha infuocato l'Italia ha i giorni contati. Un fronte freddo sta per portare una boccata d'ossigeno sul nostro Paese, ma sarà accompagnato da violenti.

