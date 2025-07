Polestar 7 il Suv compatto premium verrà assemblato in Slovacchia

Polestar 7, il SUV compatto e premium, sta per arrivare sotto una nuova stella. Prodotto in Slovacchia grazie all’accordo con Volvo Cars, questo modello promette di unire design innovativo e tecnologia avanzata in un’unica vettura. Una sfida emozionante che segna il debutto di Polestar nel segmento dei SUV compatti. La sua produzione presso lo stabilimento di Košice rappresenta un passo decisivo verso il futuro sostenibile e di alta performance.

La casa svedese ha confermato l'intesa con Volvo Cars per sviluppare e produrre il suo nuovo Sport Utility Vehicle compatto all'interno del nuovo stabilimento di Košice. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Polestar 7, il Suv compatto premium verrà assemblato in Slovacchia

In questa notizia si parla di: compatto - polestar - premium - verrà

Polestar 7, il Suv compatto premium verrà assemblato in Slovacchia; Polestar 7, il nuovo SUV compatto premium nascerà in Europa; La Polestar 7 sarà la prima auto del marchio a essere prodotta in Europa, a Košice in Slovacchia.