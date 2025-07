Osimhen il ritorno che non ti aspetti | svolta in arrivo a Dimaro

Osimhen, il ritorno che nessuno si aspettava, sta per scrivere una nuova svolta nel cuore di Dimaro. Dopo un anno di tensioni, rifiuti e decisioni dolorose, l’attaccante nigeriano sembra pronto a riscrivere il suo destino con il Napoli. La sua storia è fatta di rinascite e sorprese, e questa potrebbe essere la volta buona. Il futuro si annuncia più incerto che mai, ma le opportunità sono dietro l’angolo.

Tempo di lettura: 3 minuti Sembrava tutto finito. Una rottura ormai definitiva, sancita un anno fa da un mercato fatto di rifiuti, tensioni e scelte obbligate. Victor Osimhen, dopo aver detto no a quasi tutte le proposte ricevute – compresa quella economicamente clamorosa dall'Arabia Saudita – era finito fuori dal progetto Napoli. Il prestito al Galatasaray, giunto dopo la chiusura della finestra estiva, era stato il segnale evidente di una separazione nei fatti, se non nei contratti. In città, tra i tifosi, la sensazione era chiara: Osimhen era un ex, destinato a non tornare più. E invece ecco il colpo di scena.

