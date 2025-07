Con Leone XIV scompare l’incubo di una Chiesa green Ong e no gender Nel segno della centralità dell’uomo e di Dio

Con l’avvento di Leone XIV, si apre un nuovo capitolo: scompare l’incubo di una Chiesa ridotta a ONG, priva di Dio e centrata sull’uomo. Dopo anni di polemiche e nostalgie di un’epoca in cui il messaggio di Cristo era al centro, ora tutto torna a focalizzarsi sulla vera essenza spirituale. Con l’intercessione di Maria Vergine Santissima, si riafferma il ruolo originale della Chiesa come guida e custode della verità divina, pronta a riscoprire la sua vera missione.

Per oltre un decennio abbiamo lamentato che la Chiesa cattolica fosse diventata una sorta di ONG; che Cristo fosse diventato clandestino; che il messaggio evangelico fosse dimenticato, che Iddio fosse stato messo tra parentesi nella comunità ecclesiale, per fare posto a politiche umanitaristiche, universalistiche, animaliste, green ed ambientaliste, praticando persino il culto della madre terra. Ora per intercessione di Maria Vergine Santissima e per l’intervento dello Spirito Santo tutto sembra tornare al proprio posto con Cristo al centro dell’annuncio, con la Chiesa che sembra aver ritrovato la sua unità ed il suo slancio missionario. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Con Leone XIV scompare l’incubo di una Chiesa “green”, Ong e no gender. Nel segno della centralità dell’uomo e di Dio

