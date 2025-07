Mi parlava proprio il principe e diceva il mio nome la truffa romantica grazie a videochiamata con Ai

In un mondo sempre più digitale, le truffe romanzesche assumono nuove forme sorprendenti. È il caso di un 50enne trevigiano vittima di una finta conversazione con il "principe" di Dubai, tutto grazie a un'Intelligenza Artificiale che ha reso la truffa incredibilmente realistica. Una dritta importante: nel mare delle false promesse online, bisogna saper distinguere realtà e inganno. Continua a leggere per scoprire come difendersi da queste insidie del web.

Protagonista suo malgrado della truffa romantica un 50enne trevigiano convinto che l'interlocutore fosse il principe ereditario di Dubai. Dall’altra parte dello schermo infatti ha trovato una persona che con naturalezza raccontava cose e lo chiamava per nome ma era solo la nuova frontiera delle truffe online, una videochiamata realizzata con Intelligenza Artificiale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: principe - nome - truffa - romantica

L’ex del principe Harry Cressida Bonas mamma bis, il nome della figlia è un omaggio alla sorella scomparsa - Cressida Bonas, ex del principe Harry e figura affascinante del jet set, diventa mamma per la seconda volta, dando il benvenuto alla piccola Delphina Pandora.

“Mi parlava proprio il principe e diceva il mio nome”, la truffa romantica grazie a videochiamata con Ai; Truffa romantica con l'intelligenza artificiale: prosciugato il conto a un 50enne; Mica è colpa mia, il cast della commedia romantica che ha conquistato Netflix.

“Mi parlava proprio il principe e diceva il mio nome”, la truffa romantica grazie a videochiamata con Ai - Protagonista suo malgrado della truffa romantica un 50enne trevigiano convinto che l'interlocutore fosse il principe ereditario di Dubai ... Da fanpage.it

Treviso, truffa sentimentale da 18mila euro: «Sono il principe di Dubai». Videochiamata «truccata» con l'AI - Decine di persone nella rete organizzata dalla Gran Bretagna Quella che all’inizio sembrava una favola, si è rivelata una truffa ben congegnata che ha vist ... Riporta msn.com