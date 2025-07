Teramo travolta dal carro del trattore guidato dal marito muore donna di 68 anni

Una tragedia sconvolge Teramo: una donna di 68 anni perde la vita sotto un carro di trattore guidato dal marito. L'incidente, ancora sotto indagine, ha causato dolore e sgomento tra la comunità locale. Le circostanze precise sono al vaglio delle autorità , ma il ricordo di questa perdita improvvisa resterà vivo. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli di questa drammatica vicenda.

Un uomo di 82 anni era alla guida di un trattore cingolato a cui era agganciato un carro adibito al trasporto di cisterne piene di acqua per l'irrigazione dei campi. Per ragioni ancora in corso di accertamento, il rimorchio si è rovesciato lungo un pendio e ha colpito in pieno la moglie. 🔗 Leggi su Fanpage.it

