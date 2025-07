Dopo 100 anni si potrà nuotare nuovamente nella Senna

Dopo un secolo di restrizioni, la Senna torna a offrire momenti di relax e divertimento ai parigini e ai visitatori. A partire da domani, domenica 6 luglio, tre aree balneabili si apriranno lungo il fiume, grazie a un innovativo sistema di bandiere che garantisce la qualità dell'acqua. È un ritorno alla storia e un nuovo capitolo per questa icona di Parigi, dimostrando come la città possa reinventarsi e valorizzare le sue meraviglie naturali.

A partire da domani, domenica 6 luglio, Parigi riapre la balneazione nel fiume Senna. Infatti, dopo 102 anni i parigini potranno tornare a nuotare nel fiume della città. Saranno tre le aree balneabili, fruibili grazie a un sistema di bandiere per indicare le condizioni dell’acqua. La Senna riapre ai bagnanti dopo 102 anni. Il mitico fiume parigino era infatti stato chiuso alla balneazione nel 1923. Già 37 anni fa lo aveva promesso Jacques Chirac, ex Presidente della repubblica francese. All’epoca, Brice Lalonde, Segretario di Stato per l’Ambiente, rispose ironicamente: “Verrò con asciugamani e antibiotici”. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it