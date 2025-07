La presentazione di Bonny all’Inter | sono felice non vedo l’ora di iniziare

Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Ange-Yoan Bonny all’Inter! Dopo settimane di attesa, la presentazione ufficiale sui canali del club ha confermato che il talentuoso centravanti francese si veste ora di nerazzurro, pronto a scrivere nuove pagine di successo. Con il suo talento e determinazione, Bonny promette di portare energia e goal alla squadra. La sua avventura all’Inter sta per cominciare: non vediamo l’ora di vedere cosa ci riserverà questa importante new entry.

Un nuovo giocatore è pronto a vestire la maglia dell'Inter. Come reso noto nella giornata di oggi (5 luglio), Ange-Yoan Bonny è un nuovo calciatore nerazzurro. Il centravanti francese arriva dal Parma per una cifra di 23 milioni di euro più bonus, e ne guadagnerà 2 a stagione. Dopo l'ottimo rendimento che gli è valso la chiamata in nerazzurro, Bonny ritroverà così Cristian Chivu, che lo ha avuto a Parma nella parte finale della scorsa stagione.

Bonny: “L’Inter è un sogno. Chivu ha fiducia in me” - CHIVU – “ Mister Chivu ci ha aiutato molto negli ultimi tre mesi a Parma: è davvero una brava persona, che mi ha aiutato e ha avuto fiducia in me. Da passioneinter.com