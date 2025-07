Sinner si sbarazza di Martinez in tre set e accede agli ottavi di Wimbledon

Jannik Sinner conferma il suo straordinario momento di forma e si impone con autorità su Pedro Martinez, accedendo senza troppi sforzi agli ottavi di Wimbledon. La sua prestazione, caratterizzata da potenza e precisione, lascia pochi dubbi sul suo ruolo tra i protagonisti di questa edizione del torneo londinese. Con quella grinta e determinazione, Sinner si prepara ora a sfidare i migliori per conquistare il sogno di una vittoria nel prestigioso Slam inglese.

Jannik Sinner accede facilmente agli ottavi di finale di Wimbledon, terza prova stagionale del Grande Slam, in scena sui campi in erba di Londra. Il tennista altoatesino domina anche questa terza partita del torneo londinese concedendo cinque game al 28enne Pedro Martinez, n.52 del mondo, sconfitto 6-1 6-3 6-1 in meno di due ore di gioco. Lo spagnolo oppone una minima resistenza all'azzurro solo un po' nel secondo set (ha diverse palle del contro-break sul 4-3 e servizio per Sinner). Agli ottavi il numero 1 del mondo affronterà il vincente del match tra Grigor Dimitrov e Sebastian Ofner. Per Sinner è il 17esimo ottavo di finale in uno Slam, primato italiano strappato a Nicola Pietrangeli che ne ha giocati 16. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Sinner si sbarazza di Martinez in tre set e accede agli ottavi di Wimbledon

