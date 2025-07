Caserta 16enne accoltella ragazzo di 17 anni | denunciata la giovane

Una drammatica scena di violenza scuote Caserta: un ragazzo di 17 anni è stato accoltellato durante una lite a Maddaloni, mentre una coetanea di 16 anni è stata denunciata. La ferita al polmone mette in luce la gravità dell’accaduto, suscitando preoccupazione tra la comunità. È fondamentale indagare sulle cause di questa aggressione e promuovere azioni per prevenire simili incidenti in futuro.

Il giovane accoltellato a Caserta è stato portato il ospedale per essere operato per la perforazione di un polmone e la ragazza denunciata. Un’aggressione quella subìta a Maddaloni (Caserta) da un ragazzo di 17 anni ad opera di una ragazzina di un anno più piccola: il giovane è stato accoltellato alla schiena e la ragazza . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Caserta, 16enne accoltella ragazzo di 17 anni: denunciata la giovane

