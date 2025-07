Scontro tra due veicoli | ferita gravemente una donna di 70 anni trasportata in elicottero all’ospedale San Camillo L’incidente nel territorio di Terracina

Un terribile scontro tra due veicoli ha sconvolto Terracina giovedì 5 luglio, provocando ferite gravi e l’intervento di un elicottero sanitario. Una donna di 70 anni è stata trasportata d’urgenza all’Ospedale San Camillo, mentre le condizioni dei coinvolti sono ancora sotto osservazione. L’incidente, avvenuto all’incrocio tra via Capo dei Bufali e via Migliara 57, richiama l’attenzione sulla sicurezza stradale. Restate aggiornati su questa vicenda.

Un grave incidente stradale ha avuto luogo nella mattinata di giovedì 5 luglio a Terracina, precisamente all'incrocio tra via Capo dei Bufali (km 11) e via Migliara 57. Due autoveicoli sono stati coinvolti nell'incidente, che ha causato il ferimento di due persone, entrambe residenti nella zona. I soccorsi e le condizioni dei feriti. L'incidente ha visto il coinvolgimento di una Toyota Yaris e una Fiat 500, con i conducenti che sono stati prontamente soccorsi dal personale del 118. La donna alla guida della Toyota Yaris, una settantenne, è stata trasportata d'urgenza tramite eliambulanza all'ospedale San Camillo di Roma, per le gravi condizioni riportate.