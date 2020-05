Dalla Guinea a Palermo | la lotta per la vita di Jaime

Leggi su agi

(Di giovedì 7 maggio 2020) L'alba di un nuovo giorno pere la sua famiglia. E' atterrato intorno alle 5, a, l'aereo militare messo a disposizione dal governo italiano con a bordo Jesus​Mba Obono, l'informatico originario dellaEquatoriale e con nazionalità italiana, per giorni ricoverato in un ospedale di quel Paese in condizioni critiche dopo avere contratto il coronavirus. L'uomo è sposato con una palermitana. La coppia, con i loro tre ragazzi, è molto impegnata anche nel sostegno delle comunità d'Africa. Era decollato da Pratica di Mare, il velivolo KC-767A dell'Aeronautica militare. Un volo in alto biocontenimento, organizzato, su richiesta del ministero degli Affari esteri, dal ministero della Difesa. A bordo del velivolo anche il team di bio-contenimento dell'Aeronautica militare costituito da medici ed infermieri ...