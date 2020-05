Zingaretti scarica sull’Inps la lentezza della cassa integrazione. E FdI chiede lumi sulla convenzione con le banche (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il consiglio regionale del Lazio non si riunisce da due mesi (forse lo farà domani). E Nicola Zingaretti ha la faccia tosta di farsi bello con i cittadini. Per la velocità di smaltimento delle procedure per la cassa integrazione in deroga. Ironico? No. La Regione Lazio – a detta della sua giunta – sarebbe stata la prima d’Italia a muoversi. Davvero? Peccato che i lavoratori ancora devono prendere la prima mensilità. E’ stata, sì, a quanto si legge sul sito della modulistica da inviare, la prima regione a sottoscrivere un accordo quadro dopo l’ufficializzazione del Decreto cura Italia. Ma tra il dire e il fare… Zingaretti striglia l’Inps: noi siamo stati bravi “Sono circa 60 mila le domande di cassa integrazione in deroga che come Regione Lazio abbiamo decretato e inviato ... Leggi su secoloditalia Zingaretti scarica sui medici in trincea : "Non sprecate le mascherine" (Di mercoledì 6 maggio 2020) Il consiglio regionale del Lazio non si riunisce da due mesi (forse lo farà domani). E Nicolaha la faccia tosta di farsi bello con i cittadini. Per la velocità di smaltimento delle procedure per lain deroga. Ironico? No. La Regione Lazio – a dettasua giunta – sarebbe stata la prima d’Italia a muoversi. Davvero? Peccato che i lavoratori ancora devono prendere la prima mensilità. E’ stata, sì, a quanto si legge sul sitomodulistica da inviare, la prima regione a sottoscrivere un accordo quadro dopo l’ufficializzazione del Decreto cura Italia. Ma tra il dire e il fare…striglia l’Inps: noi siamo stati bravi “Sono circa 60 mila le domande diin deroga che come Regione Lazio abbiamo decretato e inviato ...

