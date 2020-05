Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 6 maggio 2020) VIABILITÀ DEL 6 MAGGIOORE 20.20 GINA PANDOLFO BUONASERA BEN TROVATI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA, IN REDAZIONE GINA PANDOLFO SUL RACCORDO ANULARE E’ STATA RIAPERTA LA COMPLANARE, CHIUSA IN PRECEDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO ALL’ALTEZZA DELLA DIRAMAZIONESUD LE ALTRE NOTIZIE TRASPORTO FERROVIARIO-ALTA VELOCITA’ FINO AL 14 MAGGIO LA CIRCONE E’ SOSPESA SULLA LINEA-NAPOLI, I TRENI PERCORRONO LE LINEE CONVENZIONALI CON MAGGIORI TEMPI DI VIAGGIO STIMATI FINO A 60 MINUTI ANCORA TRASPORTO FERROVIARIO NELLA STAZIONE DITERMINI PROSEGUIRANNO NELLE GIORNATE DEL 9, 10, 16, 17 MAGGIO E DEL 13 GIUGNO, I LAVORI DI SVILUPPO INFRASTRUTTURALE, GLI INTERVENTI COMPORTANO VARIAZIONI PER I TRENI A LUNGA PERCORRENZA E REGIONALI LA NOTIZIA IN DETTAGLIO COME SEMPRE SU INFOMOBILITA.ASTRALSPA.IT ALLA PAGINA TRASPORTO ...