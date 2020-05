Selena Gomez sbarca su HBOMax con uno show di cucina

Leggi su zon

(Di mercoledì 6 maggio 2020) La passione cheha mostrato per ladurante il lockdown diventerà unotelevisivo per: i dettagli Nel corso della quarantena, la cantante e produttricesi è più volte dilettata in: ora questa sua passione diventerà unotelevisivo in 10 puntate, disponibile dal prossimo 27 Maggio sulla piattaforma streaming. “In molte interviste mi chiedono cosa avrei fatto se avessi avuto una carriera diversa ed io ho sempre detto che sarebbe stato divertente essere una chef“, racconta la voce di Heart Attack a The Hollywood Reporter, e poi chiarisce: “Naturalmente non ho una preparazione tecnica! Ma, come tutti, stando a casa mi diverto are e soprattutto a sperimentare”. In ogni puntatasarà affiancata (in remoto) da uno chef ...