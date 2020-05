Regione Lazio: da lunedì al via 300mila test sierologici (Di mercoledì 6 maggio 2020) Roma – Si sono concluse le procedure della gara ad evidenza pubblica e da lunedi’ partiranno i 300 mila test sierologici per effettuare l’indagine di sieroprevalenza su tutti gli operatori sanitari, compresi i medici di medicina generale, pediatri e farmacisti, per una platea di oltre 100 mila soggetti e per le forze dell’ordine (Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Esercito – ‘Strade Sicure’, Guardia Costiera, Polizia Penitenziaria) per un totale di oltre 60 mila operatori inoltre per tutte le RSA sia gli ospiti che i dipendenti. L’indagine partira’ da lunedi’ per gli operatori sanitari e per le Forze dell’Ordine si partira’ dalla Guardia di Finanza. Verranno raccolti e archiviati, con il consenso informato dei soggetti, tutti i dati per valutare la circoLazione dell’epidemia ... Leggi su romadailynews Viabilità Roma Regione Lazio del 06-05-2020 ore 16 : 30

