Fase 2, bar e ristoranti: 4 su 5 non riescono a riaprire a Roma (Di mercoledì 6 maggio 2020) La ripartenza, nella cosiddetta Fase 2 è molto lenta e difficoltosa per i gestori di bar e ristoranti Romani. Secondo i dati, 4 su 5 non riescono a riaprire. La Fase 2 è partita, ma i ritmi non sono quelli sperati, almeno per i gestori di bar e ristoranti. Secondo le parole dei gestori stessi, … L'articolo Fase 2, bar e ristoranti: 4 su 5 non riescono a riaprire a Roma proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24 Fase 2 - verso la riapertura anticipata di negozi di bici - toelettatura di animali e barche

Fase 2 - perché ristoranti e bar rischiano di essere “cancellati” dalla crisi

Fase 2 : Confcommercio Lombardia - ‘bene misure Regione - sono efficaci’ (Di mercoledì 6 maggio 2020) La ripartenza, nella cosiddetta2 è molto lenta e difficoltosa per i gestori di bar eni. Secondo i dati, 4 su 5 non. La2 è partita, ma i ritmi non sono quelli sperati, almeno per i gestori di bar e. Secondo le parole dei gestori stessi, … L'articolo2, bar e: 4 su 5 nonproviene da www.inews24.it.

ComuneMI : Il Comune chiama creativi e designer a proporre idee e progetti per ripensare gli spazi di bar, ristoranti e uffici… - Agenzia_Ansa : #Fase2 @matteorenzi 'La Calabria riapre bar e ristoranti? Bene, lo fa in sicurezza e all'aperto. Meglio così che… - Italgrob : Appello di produttori e distributori dell'#horeca: 'Tornare a lavorare, in sicurezza' @Italgrob @ASSOBIBE… - Ale_Everyday : RT @SpaamIsBack: Con la fase 3 riapriranno pure i bar e i ristoranti di Chernobyl, chiusi dal 1986. - Affaritaliani : Fase 2, al via il take away per pub e bar così riparte la movida milanese sui navigli -