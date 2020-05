Test sierologici anche nei privati e tamponi a domicilio in 24 ore: la svolta della regione Lombardia nella lotta al Coronavirus (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus, Test sierologici anche nei privati e tamponi a domicilio: ecco la Fase 2 della Lombardia Test sierologici anche nei privati e tamponi a domicilio in massimo 48 ore: così la Lombardia intende affrontare la Fase 2, iniziata ufficialmente nella giornata del 4 maggio e la cui durata sarà decisa sia dall’andamento dell’epidemia che dall’eventuale scoperta di un vaccino. Tracciamento e sorveglianza sanitaria sono dunque le parole d’ordine della Regione che, secondo quanto affermato dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle prossime ore dovrebbe approvare una delibera con le linee guida in materia sanitaria. Secondo quanto anticipato da Gallera, d’ora in avanti, i datori di lavoro avranno il compito di segnalare immediatamente all’Ats eventuali dipendenti con febbre a partire da 37,5 e rimandarli subito a casa, isolando ... Leggi su tpi Tamponi e test sierologici - le armi (spuntate) della Fase 2

Il Mattino : Campania - boom di prenotazioni per i test sierologici rapidi

Il grande business dei test sierologici (e le verità che non vi raccontano) (Di martedì 5 maggio 2020) Coronavirus,nei: ecco la Fase 2Lombardianeiin massimo 48 ore: così la Lombardia intende affrontare la Fase 2, iniziata ufficialmente nella giornata del 4 maggio e la cui durata sarà decisa sia dall’andamento dell’epidemia che dall’eventuale scoperta di un vaccino. Tracciamento e sorveglianza sanitaria sono dunque le parole d’ordineRegione che, secondo quanto affermato dall’assessore al Welfare Giulio Gallera, nelle prossime ore dovrebbe approvare una delibera con le linee guida in materia sanitaria. Secondo quanto anticipato da Gallera, d’ora in avanti, i datori di lavoro avranno il compito di segnalare immediatamente all’Ats eventuali dipendenti con febbre a partire da 37,5 e rimandarli subito a casa, isolando ...

pfmajorino : Ovviamente la scelta di Regione Lombardia di privatizzare accesso ai test sierologici se confermata sarebbe grave p… - pfmajorino : Ennesima capriola di Gallera e Regione Lombardia: via ai test sierologici. Ma privati e a pagamento - Agenzia_Italia : 'Ho 400 'vaccini umani' ma non possono donare il plasma per colpa della Regione Lombardia' - massimodelturco : #Coronavirus #Lombardia: test sierologici anche nei privati, #tamponi a domicilio «in 24/48 ore» per chi ha la febb… - Pasqui2016 : RT @a_meluzzi: C’è un sotterraneo ma neppur troppo nascosto partito filocinese pericoloso come virus! Virus che da test sierologici e da ta… -