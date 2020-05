Gazzetta_it : #Spadafora: 'Mi auguro che il #calcio riparta. Entro fine settimana il responso sul protocollo #Figc' - SkySport : Serie A, Spadafora: 'Ripartenza solo se in sicurezza, spero per metà giugno' - forumJuventus : Spadafora cambia idea: 'Mi auguro che la Serie A riparta. I toni di questi giorni sono frutto di una pressione ecce… - tuttonapoli : Spadafora: 'Serie A? Pressioni non fanno bene a nessuno! Aspettiamo il 18 maggio' - news24_napoli : Spadafora: “Serie A, spero riprenda: ma ad una condizione. Il Governo… -

Spadafora Serie Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Spadafora Serie