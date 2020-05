Quando ci sarà il contagio zero in Toscana: ecco la simulazione. "E se l'epidemia riparte scatteranno le zone rosse" (Di martedì 5 maggio 2020) FIRENZE. La prima estinzione è attesa a fine maggio. Contagi zero. Forse il 27, forse proprio il 31. Sono i giorni in cui ci si aspetta si spenga il fuoco del coronavirus, e che si accasci la curva regalandoci il primo vero segno di liberazione: prima ondata chiusa con 10.250 casi. Stop. Si riparte davvero. È l’orizzonte (mobile) su cui è puntato lo sguardo della Toscana. Almeno lo è nella simulazione dell’Agenzia regionale di sanità, tracciata nell’ultimo rapporto sull’andamento dell’emergenza. Ma non è un caso che gli studiosi guidati da Fabio Voller abbiano disegnato due linee nel grafico della proiezione, due scenari diversi sebbene all’apparenza simili. La celeste traccia la parabola ipotetica, «logistica», che l’epidemia avrebbe dovuto percorrere senza smottamenti causati ... Leggi su iltirreno.gelocal Red Canzian/ "Quando tutto sarà alle spalle farò un grande concerto a Treviso"

Coronavirus Serie A/ Zampa : "Stadi pieni solo quando ci sarà un vaccino"

Il sequel di Ancestors : The Humankind Odyssey 'sulla carta' è pronto - si tratta di capire 'quando' sarà sviluppato (Di martedì 5 maggio 2020) FIRENZE. La prima estinzione è attesa a fine maggio. Contagi. Forse il 27, forse proprio il 31. Sono i giorni in cui ci si aspetta si spenga il fuoco del coronavirus, e che si accasci la curva regalandoci il primo vero segno di liberazione: prima ondata chiusa con 10.250 casi. Stop. Si riparte davvero. È l’orizzonte (mobile) su cui è puntato lo sguardo della. Almeno lo è nelladell’Agenzia regionale di sanità, tracciata nell’ultimo rapporto sull’andamento dell’emergenza. Ma non è un caso che gli studiosi guidati da Fabio Voller abbiano disegnato due linee nel grafico della proiezione, due scenari diversi sebbene all’apparenza simili. La celeste traccia la parabola ipotetica, «logistica», che l’avrebbe dovuto percorrere senza smottamenti causati ...

MazzaraFluo : RT @ilmeteoit: #SUPERLUNA della #FASE 2 in arrivo: sarà l'ULTIMA del 2020 e la più SPECIALE, ecco perché e QUANDO VEDERLA » - MazzaraFluo : RT @ilmeteoit: SUPERLUNA della FASE 2 in arrivo: sarà l'ULTIMA del 2020 e la più SPECIALE, ecco perché e QUANDO VEDERLA - StefanoDeMaron : RT @ilmeteoit: #SUPERLUNA della #FASE 2 in arrivo: sarà l'ULTIMA del 2020 e la più SPECIALE, ecco perché e QUANDO VEDERLA » - lindahogwss : I PIATTI Quando si mettono i piatti si deve iniziare a porre attenzione alla distanza tra i commensali (quella ide… - gallintermedia : RT @ilmeteoit: #SUPERLUNA della #FASE 2 in arrivo: sarà l'ULTIMA del 2020 e la più SPECIALE, ecco perché e QUANDO VEDERLA » -

Ultime Notizie dalla rete : Quando sarà La tradizione che Kate Middleton dovrà rispettare quando sarà regina ilGiornale.it Pooh Amici per sempre/ Scaletta e diretta: Riccardo Fogli chiude emozionato (Replica)

Non solo musica sul palco durante il concerto evento dei Pooh ma anche tanto della storia personale della band e dei suoi singoli elementi. Non si poteva infatti non parlare dell’abbandono di Riccardo ...

Quattro elementi per capire la diversa diffusione del virus

In Iran il covid-19 ha ucciso così tante persone da costringere il governo a seppellirle in fosse comuni. Nel vicino Iraq, invece, le vittime sono meno di cento. La Repubblica Dominicana ha registrato ...

Non solo musica sul palco durante il concerto evento dei Pooh ma anche tanto della storia personale della band e dei suoi singoli elementi. Non si poteva infatti non parlare dell’abbandono di Riccardo ...In Iran il covid-19 ha ucciso così tante persone da costringere il governo a seppellirle in fosse comuni. Nel vicino Iraq, invece, le vittime sono meno di cento. La Repubblica Dominicana ha registrato ...