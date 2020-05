Andiamo ad installare la Dark Mode sui vecchi Huawei e Honor | alcune dritte

Leggi su optimagazine

(Di martedì 5 maggio 2020) In tanti spesso e volentieri associano un plus come laai soli smartphone di ultima generazione, ma a quanto pare esistonoche consentono di provare la funzione anche sui dispositivipiù. Persino quelli dotati di EMUI 5, 8 e 9, con le rispettive versioni derivate dei firmware. Dopo aver analizzato quali device da maggio inizieranno a ricevere aggiornamenti con minore frequenza, in riferimento al report di pochi giorni fa, proviamo dunque ad esplorare anche quest'altro fronte. Istruzioni per l'uso con laper iAlcuni dettagli sotto questo punto di vista sono stati forniti in giornata daCentral, che fondamentalmente spacchetta questa mini guida per chi vuole provare lasu deviceobsoleti in due momenti importanti. In primo luogo, dovrete per forza di cose scaricare ...