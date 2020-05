LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker – Svelata la key art (Di lunedì 4 maggio 2020) Per celebrare questa giornata e tutto ciò che riguarda l’universo di Star Wars, quest’oggi vogliamo condividere con voi la key art di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker, il nuovo gioco di TT Games che riunisce tutti e nove i film della Saga Skywalker. Racchiude le tre trilogie di Star Wars e presenta alcuni tra gli eroi e i cattivi più leggendari della Saga. I giocatori potranno combattere contro le forze del male interpretando i loro personaggi preferiti come Luke Skywalker, la Principessa Leia, Rey, Finn, BB-8 e una legione di altri eroi, oppure passare al lato oscuro e scegliere Darth Vader, Kylo Ren e molti altri ancora. Le ambientazioni iconiche che fanno da sfondo alla key art rappresentano alcune delle epiche battaglie della Saga in cui i giocatori potranno sfidarsi. Dalle Guerre dei Cloni alla Battaglia di Geonosis passando ... Leggi su gamerbrain LEGO : i caschi da esposizione di Star Wars (Di lunedì 4 maggio 2020) Per celebrare questa giornata e tutto ciò che riguarda l’universo di, quest’oggi vogliamo condividere con voi la key art di: La, il nuovo gioco di TT Games che riunisce tutti e nove i film della. Racchiude le tre trilogie die presenta alcuni tra gli eroi e i cattivi più leggendari della. I giocatori potranno combattere contro le forze del male interpretando i loro personaggi preferiti come Luke, la Principessa Leia, Rey, Finn, BB-8 e una legione di altri eroi, oppure passare al lato oscuro e scegliere Darth Vader, Kylo Ren e molti altri ancora. Le ambientazioni iconiche che fanno da sfondo alla key art rappresentano alcune delle epiche battaglie dellain cui i giocatori potranno sfidarsi. Dalle Guerre dei Cloni alla Battaglia di Geonosis passando ...

Per celebrare il 4 maggio, ovvero lo Star Wars Day, Warner Bros e Traveller's Tale hanno pubblicato le immagini della nuova box art ufficiale di LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker.

