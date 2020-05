I fidanzati tra i congiunti I controlli? Equilibrati

(Di lunedì 4 maggio 2020) Chiara Giannini Il Viminale: puntare sul senso di responsabilità. Autocertificazione, il pasticcio dei due moduli Inizia oggi la Fase 2. Con una circolare il Viminale ha indicato le misure che dovranno essere adottate. La parola d'ordine è «prevenzione», con un occhio alle trasgressioni e la possibilità di multe salate. Ma il cambio di registro è chiaro: c'è assoluta «necessità di far leva sul senso di responsabilità dei singoli cittadini», e «la valutazione dei casi concreti dovrà essere affidata a un prudente ed equilibrato apprezzamento». L'AUTOCERTIFICAZIONE Un pasticcio quello legato alle autocertificazioni per gli spostamenti. Ieri è stato diramato, senza preavviso alcuno, l'ennesimo modulo che sarà scaricabile dal sito del Viminale o da quello della Polizia di ...

sole24ore : #Coronavirus, tra i «#congiunti» che si potranno incontrare dal 4 maggio ci sono i parenti fino al sesto grado, ma… - rtl1025 : ?? 'Passeggiate con amici no, sì ad attività motoria singolarmente' ma a distanza e con mascherina. Così il ministro… - RoccoPetraglia1 : RT @ilmessaggeroit: Coronavirus, l’#italia alla prova. «#fase 2 senza assembramenti». Tra i congiunti pure i fidanzati - linda_villanti : Coronavirus, l’Italia alla prova. «Fase 2 senza assembramenti». Tra i congiunti pure i fidanzati - zazoomnews : Coronavirus l?Italia alla prova. «Fase 2 senza assembramenti». Tra i congiunti pure i fidanzati - #Coronavirus #l?… -

Ultime Notizie dalla rete : fidanzati tra

Francesca Rettondini è stata la fidanzata di Alberto Castagna e sicuramente si parlerà anche di lei nel ricordo a Live Non è la D’Urso a 15 anni dalla morte del giornalista. La storia d’amore tra di l ...L'appello principale è al senso di responsabilità dei singoli, nella consapevolezza che, potenzialmente, la graduale riapertura potrebbe trasformarsi in un nuovo disastro sanitario, se non si agisce c ...