Flavio Briatore: “Tratto mio figlio Nathan come un sessantenne. Ci vediamo molto spesso” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Con Nathan ci vediamo molto spesso. Tratto mio figlio come se fosse un sessantenne. Lui capisce, si interessa. Se sono collegato con qualche manager, si mette in un angolo e ascolta interessato quello che diciamo”. Parole di Flavio Briatore che in una intervista al settimanale Oggi ha raccontato di come in questo periodo di isolamento e restrizioni sia stato più vicino al figlio. Entrambi vivono a Montecarlo in due case molto vicine, Nathan con la madre ed ex moglie Elisabetta Gregoraci: “Il governo ha fatto un gran lavoro e qui le visite e le uscite sono permesse, senza restrizioni se non quelle di rispettare le linee guida sulle distanze da mantenere, e le mascherine. Facciamo delle lunghe passeggiate, anche di 7 chilometri. Mia moglie e mio figlio abitano vicino”, ha spiegato il manager. Nathan Falco ha 10 anni e tra i genitori, Briatore e Gregoraci, ... Leggi su ilfattoquotidiano Flavio Briatore parla del figlio Nathan Falco e fa una gaffe su Elisabetta Gregoraci

