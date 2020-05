Coronavirus, Rezza cauto sugli studi sul plasma: “Non è semplicissimo, bisogna trovare i donatori. Difficile su larga scala” (Di lunedì 4 maggio 2020) “Ipotizziamo che il virus in Lombardia sia entrato molto presto, a gennaio, probabilmente con una persona arrivata dalla Cina, qualcuno dice dalla Germania. Avrà iniziato qualche catena di trasmissione nel momento del picco influenzale quindi era molto difficile fare una diagnosi differenziale e siamo andati avanti un mese; quando c’è stato il ‘caso indice’, il 20 febbraio, evidentemente c’erano già diverse generazioni di casi, cioè il virus stava circolando ormai da tempo“: lo ha spiegato Giovanni Rezza, direttore Dipartimento Malattie Infettive – Iss, in collegamento con Agorà su Rai3. Per quanto riguarda gli studi sul plasma, “non è semplicissimo, bisogna trovare i donatori che sono persone convalescenti che quindi hanno molti anticorpi. Aspettiamo i risultati della sperimentazione con ... Leggi su meteoweb.eu Coronavirus - Ministro Franceschini : “Le vacanze si faranno - ma saranno diverse : dovremo rispettare misure di sicurezza”

Coronavirus - l’Italia oggi riparte con la Fase 2 : si allentano le maglie dei divieti e scattano le nuove misure di sicurezza - la situazione da Nord a Sud

