Coronavirus: ancora giù i ricoverati in terapia intensiva (Di lunedì 4 maggio 2020) (Teleborsa) – A oggi, 4 maggio, il totale delle persone che hanno contratto il virus è 211.938, con un incremento rispetto a ieri di 1.221 nuovi casi (+0,58%). Il numero totale di attualmente positivi è di 99.980, con una decrescita di 199 assistiti rispetto a ieri (-0,20%). Tra gli attualmente positivi 1.479 sono in cura presso le terapie intensive, con una decrescita di 22 pazienti rispetto a ieri (-1%). 16.823 persone sono ricoverate con sintomi, con un decremento di 419 pazienti rispetto a ieri. 81.678 persone, pari al 82% degli attualmente positivi, sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Rispetto a ieri i deceduti sono 195 e portano il totale a 29.079. Il numero complessivo dei dimessi e guariti sale invece a 82.879, con un incremento di 1.225 persone rispetto a ieri (+1,5%). Sono 2.191.403 i tamponi effettuati da inizio crisi per un totale di ... Leggi su quifinanza Coronavirus - i positivi scendono sotto quota 100 mila. Ancora giù i ricoveri

I malati di Coronavirus scendono sotto quota 100mila. Ancora 195 vittime nelle ultime 24 ore. Continua il calo dei ricoveri e ci sono 1.225 guariti in più

Nel primo giorno dell’allentamento delle misure restrittive e per la prima volta dal 10 aprile gli attuali positivi scendono sotto la soglia delle 100mila unità. Tornano a salire i decessi, pur restan ...

Il Coronavirus avrà un impatto sull’ 80% delle aziende di componenti auto

L’impatto del Coronavirus sulle aziende di componenti auto: solo 1 su 5 nel mondo non “paga” l’emergenza Covid-19 Un terzo delle aziende fornitrici di componentistica auto segnala che l’emergenza Coro ...

