Calcio, la Figc si riunirà in videoconferenza l’8 maggio: si discuterà anche del Dpcm del 26 aprile (Di lunedì 4 maggio 2020) Si prospettano giorni piuttosto caldi in Figc. Come riportato dall’Ansa, è previsto l’8 maggio il Consiglio Federale con i seguenti punti all’ordine del giorno: informativa del Segretario Generale; modifiche regolamentari; nomine di competenza; decreto Presidente Consiglio dei Ministri del 26 aprile 2020 e provvedimenti conseguenti; circolare Uefa n.24 del 24 aprile 2020 e determinazioni conseguenti; Licenze Nazionali stagione sportiva 2020/2021; termini tesseramento in ambito professionistico stagione sportiva 2020/2021; ratifica delibere di urgenza del Presidente Federale e sue comunicazioni. Come rivelato dal comunicato della Federazione Italiana Giuco Calcio, l’inizio dei lavori è previsto alle ore 12.00. Sono tanti gli aspetti che andranno discussi. Tiene banco, ovviamente, la posizione di Gravina, finalizzata al termine del campionato di ... Leggi su oasport Calcio - lo storico medico della Nazionale Enrico Castellacci : “Il protocollo Figc va rivisto e chiarito”

Castellacci : «Il protocollo Figc non è stato condiviso con i medici del calcio»

