Ue | neuroscienze | dall’European Research Council un grant al docente di Parma Luca Bonini

(Di domenica 3 maggio 2020) L’European(ERC), l’organismo dell’Unione Europea che finanzia la ricerca di eccellenza, ha assegnato un(ERC Proof of Concept) adi Psicobiologia al Dipartimento di Medicina e Chirurgia dell’Università di. Viene così finanziato il progetto FUTURE-NHP, il cui obiettivo consiste nella realizzazione e validazione di un innovativo dispositivo mediante stampa 3D che permetta di effettuare registrazioni di singoli neuroni da scimmie libere in modo estremamente flessibile, efficiente, e minimamente invasivo. La partnership con un’azienda europea leader nel settore delle neurotecnologie, sviluppatasi come spin-off di un precedente progetto europeo, consentirà di rendere il dispositivo fruibile e disponibile per una vasta gamma di utilizzatori finali. Il progetto FUTURE-NHP ha lo scopo di ...