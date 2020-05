Mattino: telefonata tra De Laurentiis e Insigne per discutere del taglio degli stipendi (Di domenica 3 maggio 2020) Il Napoli ha dato il via ai colloqui con i calciatori per il discorso stipendi, secondo quanto riporta il Mattino oggi. Fino a questo momento il presidente De Laurentiis non aveva ancora affrontato l’argomento con la squadra anche per evitare di ritornare a discutere delle multe De Laurentiis ha iniziato a parlare con i calciatori del possibile taglio degli stipendi in caso di ripartenza. È stato a lungo al telefono con Lorenzo Insigne, il capitano, che poi ha informato il resto della squadra: se non si riparte, sarà necessaria una decurtazione degli ingaggi che potrebbe arrivare a 2 oppure 2,5 mensilità. In caso di ripartenza, anche degli allenamenti, il calcolo del taglio potrebbe iniziare dalla sosta iniziata il 12 marzo fino al giorno della ripresa. Insigne ha mostrato grande disponibilità: è evidente che in caso di stop la squadra non ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 maggio 2020) Il Napoli ha dato il via ai colloqui con i calciatori per il discorso, secondo quanto riporta iloggi. Fino a questo momento il presidente Denon aveva ancora affrontato l’argomento con la squadra anche per evitare di ritornare adelle multe Deha iniziato a parlare con i calciatori del possibilein caso di ripartenza. È stato a lungo al telefono con Lorenzo, il capitano, che poi ha informato il resto della squadra: se non si riparte, sarà necessaria una decurtazioneingaggi che potrebbe arrivare a 2 oppure 2,5 mensilità. In caso di ripartenza, ancheallenamenti, il calcolo delpotrebbe iniziare dalla sosta iniziata il 12 marzo fino al giorno della ripresa.ha mostrato grande disponibilità: è evidente che in caso di stop la squadra non ...

