L' ordinanza omnibus di Rossi | nelle seconde case solo chi ha il medico in Toscana

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di domenica 3 maggio 2020) Chi non ha il propriogenerale o il pediatra di famiglia innon può risiedere nella regione. Un principio che non dà scampo ai proprietari di secondo. Per questi ultimi resta la possibilità di raggiungere le loro abitazioni inper interventi urgenti di manutenzione, e comunque da soli e “con l’obbligo di rientrare in giornata“ a casa propria. Sono alcune delle novità contenute in una nuova, la numero 50, varata oggi, domenica 3 maggio, dal presidente della Regione Enricoe che entrerà in vigore da domani, lunedì 4 maggio, a integrazione del decreto legge del governo sulla Fase 2. Ecco i punti salienti dell'Fatti salvi gli spostamenti previsti nel decreto del governo, la Regione stabilisce che il rientro presso il proprio ...