Litiga con i vicini e li minaccia con una pistola: denunciato 63enne (Di domenica 3 maggio 2020) E' accaduto nella serata del primo maggio. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Velletri, diretto da Liliana Galiani, sono intervenuti in via Fontana delle Rose per una segnalazione di "lite e persona armata di pistola", hanno notato un gruppo di persone affacciate al balcone di uno stabile che a gran voce indicavano un soggetto, affacciato al piano terra di un altro edificio, quale autore delle minacce. Ascoltati alcuni testimoni, questi hanno confermato che durante la lite, l'uomo indicato poco prima, si era affacciato con una pistola con la quale aveva minacciato le persone con cui stava Litigando. Alla richiesta degli agenti, il sospettato, ha confermato di detenere regolarmente una pistola, una Beretta 84F calibro 9 mm short, rinvenuta durante la perquisizione all'interno di un vano ...

Uomo litiga con la moglie e la lancia dal balcone : “Ero stressato dal lockdown” (Di domenica 3 maggio 2020) E’ accaduto nella serata del primo maggio. Quando gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Velletri, diretto da Liliana Galiani, sono intervenuti in via Fontana delle Rose per una segnalazione di “lite e persona armata di”, hanno notato un gruppo di persone affacciate al balcone di uno stabile che a gran voce indicavano un soggetto, affacciato al piano terra di un altro edificio, quale autore delle minacce. Ascoltati alcuni testimoni, questi hanno confermato che durante la lite, l’uomo indicato poco prima, si era affacciato con unacon la quale avevato le persone con cui stavando. Alla richiesta degli agenti, il sospettato, ha confermato di detenere regolarmente una, una Beretta 84F calibro 9 mm short, rinvenuta durante la perquisizione all’interno di un vano ...

