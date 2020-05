L’erba cattiva: storie di ragazzi difficili che poi tanto difficili non sono (Di domenica 3 maggio 2020) Sempre più mi convinco che per trovare qualcosa di fresco bisogna rivolgersi ad autori che vengono da un mondo diverso rispetto al nostro occidentale: anche se poi espletano la loro azione da noi. È il caso di Manouchehr Tabib che come autore, regista, comico ed attore è noto come Kheiron. Il nostro ha 37 anni e poi è francese a tutti gli effetti anche se di origine iraniana. Al suo attivo con “All Three of Us”, ha già un César Award come miglior primo lungometraggio. Nel 2018 con una produzione Netflix è ritornato con “L’erba cattiva” – ora sulla piattaforma Netflix – un film che narra di ragazzi difficili che poi tanto difficili non sono. Waël (Kheiron) e Monique (Catherine Deneuve) sono una coppia di piccoli truffatori bene assortita che ruba spese ai supermercati. Monique ha raccolto il ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 3 maggio 2020) Sempre più mi convinco che per trovare qualcosa di fresco bisogna rivolgersi ad autori che vengono da un mondo diverso rispetto al nostro occidentale: anche se poi espletano la loro azione da noi. È il caso di Manouchehr Tabib che come autore, regista, comico ed attore è noto come Kheiron. Il nostro ha 37 anni e poi è francese a tutti gli effetti anche se di origine iraniana. Al suo attivo con “All Three of Us”, ha già un César Award come miglior primo lungometraggio. Nel 2018 con una produzione Netflix è ritornato con “L’erba” – ora sulla piattaforma Netflix – un film che narra diche poinon. Waël (Kheiron) e Monique (Catherine Deneuve)una coppia di piccoli truffatori bene assortita che ruba spese ai supermercati. Monique ha raccolto il ...

napolista : L’erba cattiva: storie di ragazzi difficili che poi tanto difficili non sono Il ritorno alla regia di di Manoucheh… - Bart_Scnd : L'erba cattiva non muore mai eh - faustomaroccia : @HANIA654 @a_meluzzi L'erba cattiva non muore mai. - europapalia : RT @europapalia: #KimJongUn in molti ci speravano. Ma lui eccolo lì. Come 'l'erba cattiva'. Quella, dice il detto, non muore mai. #2maggio… - AGuendy61 : @alessioviola Come se dice' l'erba cattiva...' -

Ultime Notizie dalla rete : L’erba cattiva Enzo Gragnaniello e l'Orchestra della Magna Grecia Corriere di Taranto