Di Maio: "Ora meno tasse e meno burocrazia" (Di domenica 3 maggio 2020) Luigi Di Maio ha rilasciato oggi un'intervista all'Huffington Post e ha parlato principalmente della situazione economica in cui si trova l'Italia mentre lotta contro il coronavirus. Presentando l'intervista sulla sua pagina Facebook, il ministro degli Esteri ha estrapolato un passaggio, quello evidentemente per lui più significativo:"La priorità di questo governo è e deve essere quella di ascoltare i cittadini, le imprese, le famiglie. Da poco sono stati stanziati 55 miliardi che serviranno a dare ossigeno a imprese e lavoratori. Ma ovviamente non possiamo fermarci. È naturale che di fronte a imprese che hanno subito uno stop, partite iva che non hanno lavorato, cittadini che si sono ritrovati in difficoltà lo Stato debba pensare di intervenire anche con una sostanziale riduzione del carico fiscale. Bisogna puntare a un obiettivo chiaro: meno tasse ... Leggi su blogo LIVE Coronavirus - Ultime notizie in DIRETTA : Luigi Di Maio : “Crisi sanitaria non ancora superata”

