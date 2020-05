Torre Gaia, pusher colto in flagrante mentre cede cocaina a un cliente: arrestato 45enne (Di sabato 2 maggio 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato in flagranza di reato un pusher romano di 45 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una attività antidroga, nei pressi di una nota piazza di spaccio in via San Biagio Platani, i militari hanno notato l’uomo cedere dello stupefacente ad una persona. Successivamente è stato bloccato dai militari che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 2 maggio 2020) Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hannoin flagranza di reato unromano di 45 anni, con prenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una attività antidroga, nei pressi di una nota piazza di spaccio in via San Biagio Platani, i militari hanno notato l’uomore dello stupefacente ad una persona. Successivamente è stato bloccato dai militari che a seguito della perquisizione personale è stato trovato in ...

CorriereCitta : Torre Gaia, pusher colto in flagrante mentre cede cocaina a un cliente: arrestato 45enne - LuceverdeRoma : #Roma #incidente - Via Casilina altezza Via di Torre Gaia possibili disagi #luceverde #Lazio - romamobilita : Incidente su via Casilina altezza via di Torre Gaia. - Lux_Torre : Raga qualcuno ricordi a Gaia che lei partiva da -100 quindi al massimo ora sta a -99 e teconologia 0 #gaiagozzi - paolaflour : Torre Gaia oggi direttamente in fase 8 -

Ultime Notizie dalla rete : Torre Gaia Torre Gaia, pusher colto in flagrante mentre cede cocaina a un cliente: arrestato 45enne Il Corriere della Città Torre Gaia, pusher colto in flagrante mentre cede cocaina a un cliente: arrestato 45enne

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato in flagranza di reato un pusher romano di 45 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di so ...

Roma, non tutte le multe sono giuste....la storia di Gianluca

(AGR) La storia di Gianluca inizia riprendendo quanto l’associazione Codici oggi ha comunicato tornando sulla campagna lanciata per [...] ...

Ieri pomeriggio, i Carabinieri della Stazione di Roma Tor Vergata hanno arrestato in flagranza di reato un pusher romano di 45 anni, con precedenti, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di so ...(AGR) La storia di Gianluca inizia riprendendo quanto l’associazione Codici oggi ha comunicato tornando sulla campagna lanciata per [...] ...