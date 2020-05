Spaccio di hashish, i Carabinieri di Civitavecchia arrestano 41enne di Santa Marinella (Di sabato 2 maggio 2020) Nel corso di una attività antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un italiano di 41 anni, di Santa Marinella, per Spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato alla Prefettura di Roma una donna per uso personale di sostanze stupefacenti. In particolare, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Civitavecchia hanno sorpreso l’uomo, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali, mentre cedeva un pacchetto a una ragazza. A quel punto i militari sono intervenuti bloccandoli e accertando nel contempo che il pacchetto conteneva 15 grammi di hashish. A seguito dell’immediata perquisizione domiciliare del pusher, i militari hanno rinvenuto ulteriori 95 grammi di hashish, che sono stati sottoposti a sequestro. Al termine degli accertamenti il pusher è stato arrestato e trattenuto a ... Leggi su ilcorrieredellacitta In giro con cocaina e hashish - 30enne denunciato per spaccio

Civitavecchia : spaccio di hashish e cocaina al tempo del Coronavirus - due denunce

Dalle “piazze di spaccio” alle consegne “a domicilio” : sequestrati 2 kg di hashish e marijuana (Di sabato 2 maggio 2020) Nel corso di una attività antidroga, idella Compagnia dihanno arrestato un italiano di 41 anni, di, perdi sostanze stupefacenti e hanno segnalato alla Prefettura di Roma una donna per uso personale di sostanze stupefacenti. In particolare, idel Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia dihanno sorpreso l’uomo, già noto ai militari per i suoi trascorsi penali, mentre cedeva un pacchetto a una ragazza. A quel punto i militari sono intervenuti bloccandoli e accertando nel contempo che il pacchetto conteneva 15 grammi di. A seguito dell’immediata perquisizione domiciliare del pusher, i militari hanno rinvenuto ulteriori 95 grammi di, che sono stati sottoposti a sequestro. Al termine degli accertamenti il pusher è stato arrestato e trattenuto a ...

CorriereCitta : Spaccio di hashish, i Carabinieri di Civitavecchia arrestano 41enne di Santa Marinella - SanremoNews : 20enne universitario di Imperia arrestato a Roma per spaccio di droga: aveva 113 grammi di hashish - imperianews_it : 20enne universitario di Imperia arrestato a Roma per spaccio di droga: aveva 113 grammi di hashish - romasulweb : Studente universitario pusher 'tradito' dal suo coinquilino: in casa hashish e appunti contabili dello spaccio - Paola55459402 : RT @romatoday: roma Studente universitario pusher 'tradito' dal suo coinquilino: in casa hashish e appunti contabili dello spaccio https://… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio hashish Gaeta: spaccio di droga, in casa i carabinieri trovano hashish. Denunciato LatinaToday Spaccio di hashish, i Carabinieri di Civitavecchia arrestano 41enne di Santa Marinella

Nel corso di una attività antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un italiano di 41 anni, di Santa Marinella, per spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato a ...

Spaccio ai tempi del Coronavirus, ai domiciliari 41enne di Santa Marinella

Nel corso di una attività antidroga, i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un italiano di 41 anni, di Santa Marinella, per spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato a ...

Nel corso di una attività antidroga, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un italiano di 41 anni, di Santa Marinella, per spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato a ...Nel corso di una attività antidroga, i carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno arrestato un italiano di 41 anni, di Santa Marinella, per spaccio di sostanze stupefacenti e hanno segnalato a ...