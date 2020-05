Musei, Il Mann diventa agorà virtuale con Fuoriclassico (Di sabato 2 maggio 2020) Si apre con Luciano Canfora l’ agora’ virtuale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: dal 6 maggio il format ‘Fuoriclassico. La contemporaneita’ ambigua dell’antico’ sara’ fruibile on line. Tra gli ospiti degli eventi riproposti delle due ultime edizioni, Massimo Cacciari, Hisham Matar, Mariangela Gualieri. “Fuoriclassico incarna alla perfezione l’identita’ del nostro Museo, raccontando il mondo degli antichi in un dialogo coinvolgente e curioso con il contemporaneo – racconta Paolo Giulierini, direttore del Mann – abbiamo deciso di aprire alla fruizione online di questi contenuti immaginandoli anche come supporto ed ulteriore stimolo per i tanti studenti impegnati nella preparazione a distanza”. La rete tra le associazioni culturali A voce alta ed Astrea Sentimenti di giustizia e l’organizzazione ... Leggi su ildenaro Musei - Capodimonte e Mann : idee aspettando la riapertura

Musei - Father&Son : dal Mann il videogioco che parla napoletano

Musei - Mann : tour virtuale con la musica di Nyman e più di 50 Stories (Di sabato 2 maggio 2020) Si apre con Luciano Canfora l’ agora’del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: dal 6 maggio il format ‘. La contemporaneita’ ambigua dell’antico’ sara’ fruibile on line. Tra gli ospiti degli eventi riproposti delle due ultime edizioni, Massimo Cacciari, Hisham Matar, Mariangela Gualieri. “incarna alla perfezione l’identita’ del nostro Museo, raccontando il mondo degli antichi in un dialogo coinvolgente e curioso con il contemporaneo – racconta Paolo Giulierini, direttore del– abbiamo deciso di aprire alla fruizione online di questi contenuti immaginandoli anche come supporto ed ulteriore stimolo per i tanti studenti impegnati nella preparazione a distanza”. La rete tra le associazioni culturali A voce alta ed Astrea Sentimenti di giustizia e l’organizzazione ...

StabiaChannel : #Embed #Covid-19, dal 18 maggio aprono Musei e biblioteche Ne parliamo con: - Paolo Giulierini, Direttore del MANN… - vincesa89 : @SSCN_1926_D10S Per me dovrebbe essere Napoli ?? per la sua storia, cultura e bellezza! Ma conosciamo il perché! Qui… - ildenaro_it : #Musei, @Capodimonte_mus e @MANNapoli: #idee aspettando la #riapertura -

Ultime Notizie dalla rete : Musei Mann Musei, Il Mann diventa agorà virtuale con Fuoriclassico Il Denaro Musei, Il Mann diventa agorà virtuale con Fuoriclassico

Si apre con Luciano Canfora l' agora' virtuale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: dal 6 maggio il format 'Fuoriclassico. La contemporaneita' ambigua ...

Il Museo storico dei Pompieri e della Croce Rossa Italiana si appresta ad aprire ai visitatori con tutte le condizioni di sicurezza

stiamo vivendo un tempo strano e straordinario. È questo un periodo di crisi sanitaria, è vero; ma la parola crisi (dal verbo greco krino) conserva il significato etimologico di “scelta decisiva”. Ogn ...

Si apre con Luciano Canfora l' agora' virtuale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli: dal 6 maggio il format 'Fuoriclassico. La contemporaneita' ambigua ...stiamo vivendo un tempo strano e straordinario. È questo un periodo di crisi sanitaria, è vero; ma la parola crisi (dal verbo greco krino) conserva il significato etimologico di “scelta decisiva”. Ogn ...