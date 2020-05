Il bar non apre ma il caffè si serve dalla finestra: multa e 5 giorni di chiusura (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno sanzionato il titolare di un bar di corso Garibaldi per violazioni ai decreti anti-contagio. Approfittando di una piccola finestra che dà sulla strada, una dipendente del locale è stata sorpresa a servire caffè a due clienti, poi multati perché fuori casa senza giustificato motivo. All’esercizio è stata applicata la pena accessoria della chiusura per 5 giorni. L'articolo Il bar non apre ma il caffè si serve dalla finestra: multa e 5 giorni di chiusura proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 Coronavirus - a Barletta centinaia in strada per la processione : i vigili e il sindaco non intervengono

Dalla Spagna sicuri : "Lautaro Martinez vuole il Barcellona e non rinnova con l'Inter". La strategia dei nerazzurri

Anche il director di God of War - Cory Barlog - non vede l'ora di giocare ad Assassin's Creed Valhalla (Di sabato 2 maggio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – I carabinieri della stazione di Napoli Borgoloreto hanno sanzionato il titolare di un bar di corso Garibaldi per violazioni ai decreti anti-contagio. Approfittando di una piccolache dà sulla strada, una dipendente del locale è stata sorpresa a servire caffè a due clienti, poiti perché fuori casa senza giustificato motivo. All’esercizio è stata applicata la pena accessoria dellaper 5. L'articolo Il bar nonma il caffè sie 5diproviene da Anteprima24.it.

Agenzia_Ansa : #fase2 Il ministro @F_Boccia annuncia la diffida per l'ordinanza della governatrice della #Calabria Iole Santelli c… - Adnkronos : #Calabria apre i bar, #JoleSantelli: 'Diffida ricevuta, ma non ritiro l'ordinanza' - #coronavirus… - La7tv : #piazzapulita Bersani: “Riaprire bar e ristoranti in Calabria è un messaggio pericoloso perché dà l’idea che ci sia… - MinutemanItaly : @GP_ArieteRosso Siete patetici, ieri ho visto titolare di un bar disperato all’ingresso del suo negozio, perché rov… - Mikepub1 : RT @GiancarloDeRisi: Quel pallone gonfiato di Boccia, minaccia la governatrice @SantelliJole: o ritiri l'ordinanza con cui apri bar e risto… -