Finti pentiti e veri 007, la corsa a ostacoli per catturare Messina Denaro

Falsi collaboratori di giustizia e veri infiltrati dei servizi segreti. Dal processo all'ex sindaco di Castelvetrano, Tonino Vaccarino, sta uscendo davvero di tutto. Centrali sono le testimonianze dell'ex direttore del Sisde, Mario Mori, e dell'attuale procuratore aggiunto di Caltanissetta, Gabriele Paci, ma sullo sfondo c'è l'affannosa ricerca del latitante Matteo Messina Denaro, ultimo dei corleonesi, latitante dal giugno 1993 e tuttora imputato davanti ai giudici nisseni come mandante delle Stragi del Novantadue. I due hanno testimoniato al processo in corso a Marsala in cui Vaccarino è accusato di "concorso in rivelazione di segreto d'ufficio" e "favoreggiamento personale" con l'aggravante di aver agevolato la mafia. "Dissi a Grasso (Pietro, all'epoca procuratore nazionale Antimafia) che Vaccarino era uno del Sisde", ha detto Mori ricostruendo ...

Falsi collaboratori di giustizia e veri infiltrati dei servizi segreti. Dal processo all'ex sindaco di Castelvetrano, Tonino Vaccarino, sta uscendo davvero di tutto. Centrali sono le testimonianze del ...

