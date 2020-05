(Di sabato 2 maggio 2020) Niente bomba liberi tutti, dal 4, in provincia di. E' stato messo a punto nell'area metropolitana un piano di controllo in vista del progressivo allentamento delle misure contenitive e della parziale ripresa delle attività da lunedì 4

FirenzePost : Coronavirus, Prefettura di Firenze: dal 4 maggio più controlli. Anche sulla tramvia - TViweb : Post Edited: CORONAVIRUS VENETO – DATI DEL 2 MAGGIO - marcovarini : RT @ilcittadinomb: Coronavirus: l’imponderabile Fase 2, prefettura e questura si preparano - ilcittadinomb : Coronavirus: l’imponderabile Fase 2, prefettura e questura si preparano - Ansa_Fvg : Coronavirus: Fvg, 2.348 controlli, 105 sanzioni. Dati Prefettura Trieste. Contollati 683 esercizi commerciali. #ANSA -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Prefettura

gonews

Si è svolta oggi pomeriggio, alla presenza dell’assessore alla Sanità e l’Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio, Alessio D’Amato, la consueta videoconferenza della task-force regionale per ...LECCO – È stato inaugurato il Corso di aggiornamento per Amministratori condominiali, promosso da parte di ANACI Lecco. Un centinaio i presenti alle lezioni, che si sono tenute online per ottemperare ...