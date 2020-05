Protocollo FIGC in salita: ecco tutti i nodi da sciogliere (Di venerdì 1 maggio 2020) Il Protocollo FIGC per la ripresa del campionato presenta alcuni nodi da sciogliere: ecco tutte le complicanze da risolvere Se si vuole tornare a giocare bisogna modificare il Protocollo FIGC che ha incontrato le rimostranze del Governo e il rifiuto del Ministro Spadafora. Per questo motivo tra domenica e lunedì andrà in scena il confronto fra il Comitato tecnico scientifico del governo, la commissione medica della FIGC e la Federazione Medico-Sportiva. Come riporta l’inchiesta della Gazzetta dello Sport, ci sono tanti nodi da sciogliere. ecco i più importanti. Viaggi complicati – C’è molto scetticismo nel pensare che gruppi di 50-60 persone si possano spostare per l’Italia, da una regione all’altra, in corridoi protetti e negativizzati. Quarantena – Rimane sempre di vitale importanza l’eventualità di una ... Leggi su calcionews24 Calcio - Vincenzo Spadafora : “Se non ci sarà intesa sul protocollo Figc non si riprenderà il campionato di Serie A”

