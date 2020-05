Biden accusato di abusi sessuali, lui smentisce: "Non è mai successo" (Di venerdì 1 maggio 2020) Joe Biden, candidato democratico alla Casa Bianca, smentisce l’accusa di abusi sessuali rivoltagli da Tara Reade, sua collaboratrice negli anni Novanta quando era senatore del Delaware. «Queste accuse... Leggi su feedpress.me Usa : il candidato presidente Joe Biden accusato di abusi sessuali (Di venerdì 1 maggio 2020) Joe, candidato democratico alla Casa Bianca,l’accusa dirivoltagli da Tara Reade, sua collaboratrice negli anni Novanta quando era senatore del Delaware. «Queste accuse...

GazzettaDelSud : #Biden accusato di abusi sessuali, lui smentisce: 'Non è mai successo' - castell32082033 : RT @Leonello61: Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca,è stato accusato,da una sua ex assistente,di molestie avvenute nel 199… - Cleo63522213 : RT @Leonello61: Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca,è stato accusato,da una sua ex assistente,di molestie avvenute nel 199… - tripps42 : Joe Biden dice che la violenza sessuale di cui è accusato non è mai avvenuta. È la sua parola contro quella di Tara… - aStaraStaraStar : RT @Leonello61: Joe Biden, il candidato democratico alla Casa Bianca,è stato accusato,da una sua ex assistente,di molestie avvenute nel 199… -