Palermo: assessore Razza su truffa onlus, ‘chi ruba a salute cittadina è ladro due volte’ (Di giovedì 30 aprile 2020) Palermo, 30 apr. (Adnkronos) – ‘Chi ruba soldi destinati alla salute dei cittadini è ladro due volte perché sottrae risorse che, come l’esperienza di queste settimane insegna, sono fondamentali per la erogazione dei livelli essenziali di assistenza”. Con queste parole, l’assessore alla salute della Sicilia Ruggero Razza commenta gli arresti della Guardia di Finanza di Palermo che ha scoperto una truffa al sistema sanitario regionale. Al centro della frode una onlus che lucrava sul 118 e sull’Asp. “Se, come nel caso di questa mattina, i protagonisti sono dipendenti del sistema sanitario si impongono decisioni forti che vanno adottate con immediatezza – dice Razza – Ringrazio l’autorità giudiziaria e mi complimento con la guardia di finanza per la brillante operazione investigativa. Le autorità ... Leggi su calcioweb.eu Palermo : assessore Razza su truffa onlus - ‘chi ruba a salute cittadina è ladro due volte’

Coronavirus : assessore Comune Palermo - ‘al lavoro su piano per ripresa economica’

Coronavirus : assessore Comune Palermo - ‘al lavoro su piano per ripresa economica’ (Di giovedì 30 aprile 2020), 30 apr. (Adnkronos) – ‘Chisoldi destinati alladei cittadini èdue volte perché sottrae risorse che, come l’esperienza di queste settimane insegna, sono fondamentali per la erogazione dei livelli essenziali di assistenza”. Con queste parole, l’alladella Sicilia Ruggerocommenta gli arresti della Guardia di Finanza diche ha scoperto unaal sistema sanitario regionale. Al centro della frode unache lucrava sul 118 e sull’Asp. “Se, come nel caso di questa mattina, i protagonisti sono dipendenti del sistema sanitario si impongono decisioni forti che vanno adottate con immediatezza – dice– Ringrazio l’autorità giudiziaria e mi complimento con la guardia di finanza per la brillante operazione investigativa. Le autorità ...

zazoomnews : Palermo: assessore Razza su truffa onlus ‘chi ruba a salute cittadina è ladro due volte’ - #Palermo: #assessore… - palermo24h : Celant: assessore Galli, ‘altra illustre vittima covid, ci mancherà’ - anto_e_basta : Regione Sicilia, caos cassa integrazione L'assessore richiama il personale in ufficio - stampalibconsag : Regione Sicilia, caos cassa integrazione L'assessore richiama il personale in ufficio - rep_palermo : Regione Sicilia, caos cassa integrazione L'assessore richiama il personale in ufficio [di CLAUDIO REALE] [aggiornam… -

Ultime Notizie dalla rete : Palermo assessore Palermo: assessore Razza su truffa onlus, 'chi ruba a salute cittadina è ladro due volte' Metro Coronavirus: assessore Sicilia, 'zero vittime? Si raccolgono i frutti del lavoro fatto dai siciliani'

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "Piano piano si raccolgono i frutti del lavoro che hanno fatto innanzitutto i cittadini siciliani". Così l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza commenta la ...

Coronavirus: assessore Sicilia, 'Regione ha maggior numero di posti letto terapia intensiva'

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "In Sicilia non abbiamo mai smesso di proseguire sul piano emergenziale, e la nostra regione è quella che ha il maggior numero di posti letto di terapia intensiva dispon ...

Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "Piano piano si raccolgono i frutti del lavoro che hanno fatto innanzitutto i cittadini siciliani". Così l'assessore alla Salute della Sicilia, Ruggero Razza commenta la ...Palermo, 30 apr. (Adnkronos) - "In Sicilia non abbiamo mai smesso di proseguire sul piano emergenziale, e la nostra regione è quella che ha il maggior numero di posti letto di terapia intensiva dispon ...