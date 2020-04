L' indice R0 dei contagi è sceso sotto 1 in tutta Italia

Leggi su agi

(Di giovedì 30 aprile 2020) L'R0 che misura idi coronavirus1 in. Lo ha detto il presidente dell'Istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro nel punto stampa all'Iss.​ Brusaferro ha spiegato che "la curva continua a decrescere sia come numero di sintomatici che di casi. Il numero delle regioni dove i casi sono limitati sta aumentando progressivamente, a conferma dei risultati delle misure adottate. RT in tutte le regionil'1 anche considerato il range con le ipotesi più pessimistiche. Questo; un dato molto positivo ed; la conseguenza delle misure e dell'adesione dei cittadini".