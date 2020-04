Diramata la lista di 8 app Android che ci spiano ancora oggi 30 aprile

Leggi su optimagazine

(Di giovedì 30 aprile 2020) Da alcune ore è praticamente ufficiale un elenco di appche faremo meglio a cancellare nel più breve tempo possibile dai nostri smartphone. Tutto nasce da uno studio che è stato condotto di recente da Kaspersky, il cui report si è concentrato nel dettaglio sul famoso gruppo di hacker OceanLotus. Per chi non lo sapesse, questo team è diventato noto al pubblico anche come APT32, APT-C-00 e SeaLotus. Sfruttando le vulnerabilità di determinate applicazioni, si apprende30che per anni i malintenzionati siano stati in grado di oltrepassare i sistemi di sicurezza del Play Store. Le 8 appda cancellare e come funziona il malware Lo studio in questione, nel dettaglio, ci dice che tali soggetti tramite le appche ci apprestiamo ad analizzare quest'siano stati in grado di distribuire ...