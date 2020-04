Burnout Paradise Remastered sgommerà molto presto su Nintendo Switch

Leggi su eurogamer

(Di giovedì 30 aprile 2020) Buone notizie per gli amanti dei titoli racing e i possessori di: nella giornata di oggi, sul sito ufficiale di Electronic Arts, è stato confermato l'arrivo disulla console ibrida di.Il titolo sarà disponibile a partire dal prossimo 19 giugno, ma è già possibile effettuarne il preorder al prezzo di 49,99€. Per chi non lo sapesse,è una versione aggiornata e migliorata dello storico, la quale comprende il gioco originale completo e otto espansioni, fra cui Cops and Robbers, Legendary Cars,Bikes e Big Surf Island.Presente anche una modalità multiplayer online fino a otto giocatori, per condividere l'ebrezza della velocità con amici e giocatori da tutto il mondo. Dal lato tecnico, invece, il titolo è stato ottimizzato per ...